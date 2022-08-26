В Волгограде выбрали поставщика лавочек и урн для дворов

Рядом с лавочками установят фонари. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 26 августа подвели итоги последнего аукциона по отбору подрядчика для установки лавочек и урн в 42 дворах, которые в этом году обновляют по проекту «Формирование комфортной городской среды». Всего на придомовых территориях установят свыше 770 урн и скамеек, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Больше всего лавочек и урн получат дворы в Красноармейском – 126, следом идут Советский и Центральный – по 106, на Красном и в Кировском – по 102, а также 86 – в Ворошиловском и 84 – в Дзержинском. Меньше всего скамеек и урн установят на Тракторном – 65 малых архитектурных форм

Помимо лавочек и урн во дворах появится освещение и новенький асфальт на внутридомовых проездах и тротуарах. Также рядом с жилыми домами обустроят парковки, которых так не хватает местным жителям. Сейчас работы уже идут в 38 волгоградских дворах.