В Волгограде накажут директора за невыплату зарплаты трем сотрудницам

Деньги женщинам пока не выплатили. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Его обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам.

С заявлением на своего директора обратились три сотрудницы клининговой компании. Они пожаловались, что с ноября 2021 по апрель 2022 года их начальник лишал их заработанных денег. Обычно прикрывался отговорками о плохом выполнении служебных обязанностях. При этом все остальные сотрудники получали деньги ежемесячно без задержек. Да и компания процветала.

Следователи нашли подтверждение словам уборщиц. Общая задолженность составляет 180 тысяч рублей.

- Сейчас собираются необходимые доказательства, документы для передачи дела в суд, расследование продолжается. Также принимаются меры, чтобы директор выплатил все причитающиеся сотрудницам средства, - сообщил сайту Volgograd.kp.ru руководитель СО по Центральному району СУ СК по Волгоградской области Владимир Суров.