В Волгограде на парковке ТРЦ приставы за долги арестовали 10 авто

Приставы продолжают свои рейды. Фото: ФССП России по Волгоградской области.

В Волгограде судебные приставы устроили рейд по проверке автомобилей на парковке популярного торгово-развлекательного центра. В итоге нанашли 13 должников и арестовали 10 автомобилей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ФССП России по Волгоградской области.

В тоге автомобили 10 волгоградцев, которые задолжали детям, банкам и другим организациям, приставы отправили на специализированную стоянку. Еще двое волгоградцев, у которых были небольшие долги по штрафам ГИБДД, за коммунальные услуги и налоги, погасили суммы долга на месте и спасли свои машины от ареста. Приставы получили от них 25 тысяч рублей. Еще один водитель, спасая свою ласточку, заплатил 23 тысячи рублей задолженности за коммуналку. Арестованные машины приставы готовят к реализации.