Сотрудник сотовой спас бабушку от перевода денег мошенникам в Волгограде

Парень объяснил пенсионерке, что так действуют мошенники. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда решила отметить волгоградца Виталия Москаля благодарственным письмом. Он его заслужил своим неравнодушием – спас пенсионерку от разорения

К нему в салон сотовой связи, где он работает консультантом, зашла 65-летняяя женщина. Она попросила помочь перевести ей наличные деньги – 260 тысяч - на указанный счет через систему платежей. Молодой человек заподозрил, что волгоградка выполняет указания мошенников. Он расспросил ее подробней и его подозрения подтвердились. Виталий объяснил клиентке, что так обычно действуют аферисты и она может лишиться всех своих сбережений. Парень вызвал полицию.

Сейчас сотрудники МВД ведут розыск мошенников. Ну а пенсионерка радуется, что ей попался такой неравнодушный человек.

Кстати, еще одно благодарственное письмо получил сотрудник банка Севак Василян. Он также спас одну из клиенток от перевода денег преступникам.