Прокуратура озвучила результат проверки после посадки вертолета на школьном стадионе под Волгоградом

Вертолет сел прямо у футбольных ворот школьного стадиона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградская транспортная прокуратура провела проверку после посадки частного вертолета на футбольном поле Еланской детско-юношеской спортивной школы и выявила нарушения правил использования воздушного пространства, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Южной транспортной прокуратуре.

- Установлено, что пилот воздушного судна совершил посадку вертолета на территории футбольного поля Еланской ДЮСШ без надлежащего согласования с администрацией, - рассказали в ведомстве.

Проверка показала, что глава Еланского района разрешил вертолету маневры на территории района, вот только сделал он это с нарушением порядка, установленного воздушным законодательством. В итоге винтокрылая машина приземлилась на поле прямо рядом с футбольными воротами. За это главе района и собственнику вертолета внесли представления, а командиру воздушного судна грозит административный штраф за нарушение правил использования воздушного пространства.