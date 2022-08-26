В Волгограде разработают единые стандарты благоустройства дворов и общественных пространств

В "ВЯЗе" считают, что все дворы в Волгограде нужно привести к единым стандартам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде архитекторы центра «ВЯЗ» взялись за разработку стандартов благоустройства дворовых и общественных пространств. Их хотят привести к единому образцу. Наверное, чтобы соседи из разных дворов не завидовали, чья площадка лучше. На самом деле, урбанисты утверждают, что грамотная организация пространства обеспечит жителям комфортное времяпрепровождение.

Создавая концепцию, специалисты учитывали результаты опроса, которые они ранее провели среди волгоградцев. У большинства пожелания схожие: почти всем не хватает парковок и игровых зон. Поэтому в документации пропишут, что парковки во дворах должны занимать не менее 30% придомовой территории. Сейчас почти в каждой семье есть машина, а у многих и не одна. При этом во дворах должна действовать единая схема движения по территории. Предполагают даже установку специальных дорожных знаков.

Кроме того, пропишут, сколько должно отводиться места для озеленения, каким должно быть освещение, где выгуливать собак. Конечно, обитающие в каждом дворе стаи дворняг вряд ли будут соблюдать правила, но хозяйских псов хотят приучать справлять нужду на отведенной для этого территории. Практически все жильцы за увеличение числа урн и лавочек.

- Специалисты Центра «ВЯЗ» разрабатывают отдельные критерии по обустройству тихой зоны отдыха, детских и спортивных площадок на дворовых территориях. Все они будут выполнены по модульному типу, так, что их можно будет по-разному скомпоновать и разместить в любой двор города, - говорят в учреждении. Стандартные элементы для каждого двора - озеленение, лавочки, урны, перголы, беседки и малые архитектурные формы.

В каждой спортивной зоне архитекторы «ВЯЗа» рекомендуют поставить оборудование для воркаута, сделать площадки для волейбола и стритбола. Есть предложения и для детских площадок. Пока это все пропишут в документах, а как скоро дворы города начнут благоустраивать по данным стандартам, зависит уже от чиновников и от выделения денег.