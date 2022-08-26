Более миллиона туристов посетили Волгоградскую область в 2022 году

Волгоград выбирают все больше туристов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области вырос туристический поток. С начала 2022 года регион посетили более 1 миллиона 50 тысяч туристов, столько же людей достопримечательности области посмотрели за весь 2021 год. Чаще всего в регион приезжают из Москвы и Московской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Туристском информационном центре региона.

Специалисты ТИЦ составили портрет туриста, который выбирает для путешествий Волгоград и область. Это россиянин от 21 года до 50 лет. В основном едут в Волгоград москвичи, но немало среди туристов петербуржцев, ростовчан, воронежцев, жителей Кубани, Татарстана и других регионов страны. Если раньше в наш город приезжали на два-три дня, то теперь гости чаще задерживаются на пять дней.

Часто регион выбирают для событийного туризма. Так, сейчас Волгоград принимает Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег», Камышин проводит традиционный арбузный фестиваль, на этой неделе в регионе стартует первый кинофестиваль «Волгоградский факел».