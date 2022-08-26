В Волгограде подешевело пшено, овощи и выросли цены на колготки и конфеты

К осени в Волгограде растут цены на колготки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ценники в магазинах переписывают настолько часто, что работники торговли не успевают их обновлять. Как меняются розничные цены на товары и тарифы на услуги, постоянно отслеживает Волгоградстат. Статистическое ведомство опубликовало итоги последнего мониторинга. И сделали вывод, что большая часть списка с 16 по 22 августа подешевела.

Если говорить о подорожании, то более чем на 4% за этот период выросли цены на конфеты в шоколадной глазури. На 2,2% стало дороже молоко пастеризованное, на 3,1% - черный байховый чай, на 1,1% - на яйца куриные. Немного подросла цена на водку и спички. Женщины успели заметить, как к осени растут цены на колготки. Хорошо, что погода пока дает сэкономить на этом предмете гардероба.

Из того, что подешевело - свинина, курица, колбасы, подсолнечное и сливочное масло, детские фруктовые пюре, рис, пшено, гречка, макароны и практически все овощи и фрукты. Чуть дешевле стал и билет на самолет в экономклассе.

Меняются цены и в аптеках. Стали дешевле корвалол, ренгалин и левомеколь, но подорожали анальгин отечественный и аллохол.

По прежнему растут цены на туалетную бумагу, стиральный порошок и зубную пасту, хотя и не так значительно. Выгоднее можно купить телевизоры и смартфоны. Дороже стал бензин всех марок