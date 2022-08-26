В Волгограде ликвидировали крупную свалку в Ворошиловском районе

Свалки убирают, но они вырастают вновь. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде ликвидировали большую несанкционированную свалку. Из лесничества возле нового Ворошиловского кладбища вывезли на полигон более 850 кубометров мусора. До этого в лесу зачистили еще одну стихийную свалку на 108 кубометров. Расчисткой отходов занимался подрядчик в рамках муниципального контракта, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Свалку на в лесничестве обнаружили во время обхода сотрудники МУ «Горэколес». Специалисты отмечают, что после расчистки территорий от мусора, свалки во многих местах вырастают снова. Не останавливают волгоградцев и шлагбаумы. Их сносят снова и снова. Чтобы выйти на нарушителей в городе будут проводить межведомственные рейды с участием сотрудников МЧС, полиции, чиновников, казаков и дружинников.