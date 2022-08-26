Волгоградских школьников пока не собираются переводить на дистанционное обучение

Пока никаких изменений в формате работы не планируется.

Родителям волгоградских школьников хватает головной боли перед началом учебного года. Но Госдума подкинула еще один повод переживать. Депутат Федот Тумусов допустил перевод школ на дистанционное обучение из-за сложной ситуации с коронавирусом. Ежедневный прирост заболевших очень большой. Но как сообщили сайту Volgograd.kp.ru в комитете образования Волгоградской области, переживать не стоит.

- На текущий момент таких предпосылок не было, - пояснили в администрации. Детей планируют учить в привычном режиме.

Ничего не знают про смену формата и сами педагоги.

- Мы планируем заниматься с учениками как в допандемийное время. Дети средней и старшей школы будут ходить по разным кабинетам к предметникам, а не сидеть в одном классе, как делали в прошлом году, - рассказала учитель английского языка Надежда Конова.