Волгоградская область получила крупную партию детской вакцины от гриппа

Детям сделают прививки в школе или садике. Фото: Олег УКЛАДОВ

Перед началом нового учебного года Волгоградская область получила более 100 тысяч доз детской четырехвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри». Сейчас препарат развозят по поликлиникам, им прививают и беременных женщин, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Прививать волгоградских детей от гриппа будут как в коллективах – школах и детсадах, так и в поликлинике по месту жительства. Вакцинацию начнут с сентября. Детям от шести месяцев до трех лет прививку будут делать дважды через 28 дней.

Вакцину от гриппа для взрослых регион тоже получил. На днях пришло 58 тысяч препарата. Как отмечают медики, лучше делать сразу две прививки одновременно – от гриппа и коронавируса. Сделать это можно как в поликлинике, так и в пунктах вакцинации, которые открылись в торговом центре «Акварель» и в Ворошиловском ТЦ.