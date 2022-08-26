ПФР досрочно выплатит пособия волгоградцам в сентябре

Выплаты придут раньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2022 года Пенсионный фонд России досрочно перечислит жителям Волгоградской области ряд социальных пособий. График выплаты пособий перенесут на день раньше для семей с детьми, семей военных и силовиков, инвалидов с машинами, пострадавших от радиации, а также для семей с детьми от 8 до 17 лет и ряда других категорий получателей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ПФР Волгоградской области.

Вместо 3 сентября, в 2022 году это выходной, выплаты на банковские карты произведут 2 сентября. То же касается и пенсионеров, которые получают пенсию на карту 4 и 11 числа каждого месяца. Вместо воскресного дня выплаты придут в последний рабочий день недели - 2 и 9 сентября соответственно.