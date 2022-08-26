Санкции подтолкнули волгоградских промышленников производить больше труб, моющих средств и автобусов

Химические предприятия наращивают производство бытовой химии. Фото: администрация области.

На 3,5% вырос индекс промышленного производства в Волгоградской области. Это выше, чем в целом по стране, отмечают в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК. Похвалить за это следует металлургов, машиностроителей и химиков, говорят чиновники. Именно они нарастили объемы выпускаемой продукции, несмотря на все сложности и санкции.

Металлурги увеличили производство труб, легированной стали, готового проката, нержавеющей стали, крепежных изделий, проволоки, канатов и шнуров. По некоторым позициям рост на 45%. Машиностроители стали производить в 6,3 раза больше автобусов и в полтора раза больше автокранов, нарастили выпуск генераторов, котлов, цистерн, осветительных приборов и других товаров.

На химических предприятиях стали выпускать больше дезинфицирующих и моющих средств. Продукция очень востребована после того, как многие известные бренды либо ушли с российского рынка, либо их ценники изменились в 2-3 раза. Также химики нарастили выпуск шин и покрышек как для легковых авто (на 17,7%), так и для общественного транспорта и грузовой техники (на 7,7%).