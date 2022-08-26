Под Волгоградом погибли три человека от отравления суррогатным алкоголем

В обстоятельствах и причинах гибели разбираются следователи.

Котельниковский МрСО проводит проверку смерти сразу трех местных жителей. Они погибли от отравления суррогатным алкоголем.

Пятилитровую канистру с «горючей» жидкостью двое мужчин и их подруга обнаружилди на местной свалке. Они радовались неожиданной находке и решили устроить застолье. Но закончилось оно очень быстро. Женщина умерла в доме одного из них – 52-летнего волгоградца. А хозяина и его друга отвезли в реанимацию районной больницы. Несмотря на усилия врачей, мужчины умерали.

- По предварительным данным причиной смерти двух мужчин и женщины явилось отравление суррогатами алкоголя, - сообщили сайту Volgograd.kp.ru в СУ СК по Волоградской области.

Сейчас специалисты выясняют, что же это было за вещество – взяли на анализ жидкость их канистры.