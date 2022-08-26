В Волгоградской области растет число заболевших COVID-19

В больницы на сегодня попадает меньше ста ковидных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Перед 1 сентября в Волгоградской области продолжает расти число заболевших COVID-19. По данным федерального оперштаба на 26 августа 2022 года, количество заразившихся коронавирусом в регионе за сутки выросло на 10,1%, тесты подтвердили диагноз у 489 человек. Всего неделю назад заболевших было вдвое меньше, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В ковидные госпитали за минувшие сутки положили 77 пациентов с коронавирусом. Выздоровевших в разы меньше, чем заболевших. Закрыли больничные листы всего 67 человек за день. Более семи тысяч человек сейчас находятся на лечении. Зато смертей сегодня не прибавилось. В августе в Волгоградской области скончались от ковида 4 человека, всего за время пандемии – 6900 человек.