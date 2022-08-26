Волгоградец без прав погиб, врезавшись в дерево на мотоцикле

Мотоциклист погиб до приезда "скорой". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в городе Михайловке Волгоградской области произошла в три часа дня 25 августа. 19-летний парень на мотоцикле несся по городским улицам. Когда он выехал на Магистральную, то не справился с управлением, скатился на обочину, а оттуда на полном ходу врезался в дерево. Удар был очень сильным. От полученным в результате ДТП травм молодой человек погиб на месте. Когда приехала «скорая», он подавал уже признаков жизни.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что у парня не было прав. Садиться за руль он не должен был. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии

А в Городищенском районе 17-летний мотоциклист устроил аварию на улице Чуйкова. Он сбил 16-летнюю девушку. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВд по Волгоградской области , подросток попала в больницу.