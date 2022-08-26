В Волгограде спасли пенсионерку с огромной опухолью в мозге

Опухоль удалили ювелирно, нарушений в работе мозга нет.

63-летняя волгоградка была под наблюдением медиков несколько лет. В ее голове обнаружили опухоль. Но какое-то время она не угрожала жизни пенсионерке. Поэтому врачи просто наблюдали. Этим летом опухоль в области тенториума начала резко расти, и стала давить на мозжечок и на большие полушария мозга.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, оперировать взялся Петр Кушнирук, руководитель Волгоградского областного нейрохирургического центра, главный нейрохирург ЮФО.

Оперировать решили в отделении Волгоградской областной клинической больницы. В ней есть все необходимые инструменты для подобной «ювелирной работы», в том числе система нейрохирургической навигации.

Врачи проявили себя настоящими профессионалами: опухоль удалили. Пациентка чувствует себя хорошо, никаких нарушений в деятельности мозга нет. Идет процесс восстановления после серьезного хирургического вмешательства.

- Хотелось бы чтобы у всех пациентов были таких высококвалифицированные, заботливые, внимательные доктора, - поблагодарила медиков пенсионерка.