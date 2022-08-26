На матч Ротора 27 августа в Волгограде пустят электрички

Электрички развезут болельщиков по домам после матча. Фото: ПривЖД

В субботу, 27 августа 2022 года, волгоградский «Ротор» сыграет на «Волгоград Арене» с «Аланией». Матч начнется в 19 часов. Чтобы болельщикам было удобней добираться домой со стадиона, после игры из Волгограда в Волжский пустят дополнительную городскую электричку, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

27 августа 2022 по маршруту Волгоград-1 – Волжский пойдет электричка №6435/6436. От пригородного вокзала она стартует в 21.33, от верхней платформы Мамаева кургана - в 21:44. В Волжском болельщики будут в 22.27.

Также в день матча дополнительную остановку Мамаевом кургане сделает поезд №6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка, который заберет болельщиков от стадиона в 21.30 и прибудет на Шпалопропитку в 22.30.