Жителя Волгограда осудили за призыв к экстремизму в соцсетях

Мужчина проявлял агрессию в соцсетях. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Красноармейский районный суд признал 34-летнего жителя Волгограда А. Марченко виновным в распространении в соцсетях материалов экстремистского характера. Мужчину приговорили к полутора годам условно с испытательным сроком на год, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по региону.

Уголовное дело на Марченко следственное подразделение регионального УФСБ возбудило в 2022 году, после того как на страницах волгоградца в социальных сетях обнаружили высказывания с призывами к насилию над представителями власти. В этих словах суд усмотрел признаки экстремизма. Приговор уже вступил в законную силу.