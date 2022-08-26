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Общество26 августа 2022 6:57

Жителя Волгограда осудили за призыв к экстремизму в соцсетях

34-летнему мужчине дали полтора года условно
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчина проявлял агрессию в соцсетях.

Мужчина проявлял агрессию в соцсетях.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Красноармейский районный суд признал 34-летнего жителя Волгограда А. Марченко виновным в распространении в соцсетях материалов экстремистского характера. Мужчину приговорили к полутора годам условно с испытательным сроком на год, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по региону.

Уголовное дело на Марченко следственное подразделение регионального УФСБ возбудило в 2022 году, после того как на страницах волгоградца в социальных сетях обнаружили высказывания с призывами к насилию над представителями власти. В этих словах суд усмотрел признаки экстремизма. Приговор уже вступил в законную силу.