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Недвижимость26 августа 2022 6:30

В Михайловке устранили аварию, которая оставила город на сутки без воды

В райцентре Волгоградской области обещают в ближайшие часы возобновить водоснабжение
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Вода вернется в дома ближе к полудню.

Вода вернется в дома ближе к полудню.

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Из-за аварии на основном коллекторе жители города Михайловка Волгоградской области на сутки остались без воды. Бригады водоканала работали всю ночь, и утром 26 августа 2022 года завершила аварийные работы в райцентре, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Михайловки.

- Фильтровальная насосная станция начала подавать воду на промежуточный резервуар чистой воды. Ориентировочно с 10.00 вода начнет поступать в городскую водопроводную сеть, - рассказали чиновники.

Наполнятся трубы не сразу, так что вода из кранов в домах жителей Михайловки потечет ближе к полудню пятницы.