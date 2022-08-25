В Волгограде сотрудник банка спас пенсионерку от мошенника

Сотрудник банка Севак Василян спас пенсионерку от мошенников. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде сотрудник банка Севак Василян спас 76-летнюю пенсионерку из Краснооктябрьского района от потери сбережений, которые она планировала снять со счета и передать телефонным мошенникам для перевода на «безопасный счет». Он удержал пожилую женщину от поспешных действий и убедил обратиться в полицию. 25 августа подполковник Александр Соляной вручили банкиру благодарность от городской полиции активную гражданскую позицию, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

15 августа 2022 года 76-летней волгоградке позвонили лжебанкиры. Женщине сообщили, что с ее счета пытаются украсть деньги и, как водится, предложили перевести сбережения на «безопасный счет». Пенсионерка тут же отправилась в банк, чтобы снять 200 тысяч рублей со своего счета и перевести их на тот счет, который продиктовал по телефону мошенник. Но сотрудник банка Севак Василян заметил странное поведение женщины, выяснил, в чем дело и убедил пойти в полицию. Волгоградка сохранила сбережения, а Севак Василян теперь среди номинантов ежегодного конкурса «Народный дозор» и может получить еще одну награду.