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Общество25 августа 2022 15:16

В Волгограде сотрудник банка спас пенсионерку от мошенника

За активную гражданскую позицию полицейские вручили благодарность волгоградцу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сотрудник банка Севак Василян спас пенсионерку от мошенников.

Сотрудник банка Севак Василян спас пенсионерку от мошенников.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде сотрудник банка Севак Василян спас 76-летнюю пенсионерку из Краснооктябрьского района от потери сбережений, которые она планировала снять со счета и передать телефонным мошенникам для перевода на «безопасный счет». Он удержал пожилую женщину от поспешных действий и убедил обратиться в полицию. 25 августа подполковник Александр Соляной вручили банкиру благодарность от городской полиции активную гражданскую позицию, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

15 августа 2022 года 76-летней волгоградке позвонили лжебанкиры. Женщине сообщили, что с ее счета пытаются украсть деньги и, как водится, предложили перевести сбережения на «безопасный счет». Пенсионерка тут же отправилась в банк, чтобы снять 200 тысяч рублей со своего счета и перевести их на тот счет, который продиктовал по телефону мошенник. Но сотрудник банка Севак Василян заметил странное поведение женщины, выяснил, в чем дело и убедил пойти в полицию. Волгоградка сохранила сбережения, а Севак Василян теперь среди номинантов ежегодного конкурса «Народный дозор» и может получить еще одну награду.