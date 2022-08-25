В Волгоградской области робот помогает выращивать арбузы-мутанты

Так выглядит мутант. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области выращивают привитые арбузы, приращивая стебель к корню тыквы. По словам специалистов, такие арбузы-мутанты не только вкусны, но и не болеют без обработок химией, устойчивы к непростому климату и дают больший урожай. Помогает ученым комплекса «Росток» прививать арбузы незаменимый в этом деле сотрудник – специальный робот.

- Прививка – это экологический ответ. Привитые растения не болеют, поэтому они не требуют обработок. То есть это настоящий экологический продукт, - рассказал директор по производству рассадного комплекса «Росток» Андрей Сидорин.

25 августа привитые арбузы с опытной грядки дегустировали на Дне поля в Среднеахтубинском районе. Говорят, вкус у арбуза, выращенного на корне тыквы, отличный.