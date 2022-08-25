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Политика25 августа 2022 14:35

В районе Волгоградской области главу администрации переизбрали на третий срок

Сергей Савин возглавляет Киквидзенский район с 2014 года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Киквидзенского района

Фото: Администрация Киквидзенского района

В Волгоградской области прошла церемония официального вступления в должность главы Киквидзенского района Сергея Савина. Для него этот пост не новый. Сергея Савина местные депутаты переизбрали на третий срок.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Киквидзенского района, глава выбирался на конкурсной основе 24 августа. Кроме Сергея Савина на должность Юрий Скороходов. Депутаты районной думы единогласно проголосовали за действующего главу, который останется на своем посту еще на 5 лет. Он руководит районном с 2014 года.