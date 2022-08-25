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Недвижимость25 августа 2022 14:22

В Волгограде 26 августа электричества временно не будет в двух районах

Отключения света в пятницу будут малочисленными
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Электричества в пятницу не будет в двух районах Волгограда

Электричества в пятницу не будет в двух районах Волгограда

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде ежедневно проходят отключения электричества из-за плановых и ремонтных работ. Не будет света в областном центре и в пятницу. Однако коммунальные неудобства затронут единичные адреса. 26 августа электроснабжение временно будет отсутствовать в двух районах – в Ворошиловском и Тракторозаводском. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в компании «Россети Юг - Волгоград».

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 обесточат лишь технический объект по адресу ул. Неждановой, 1а. В Тракторозаводском районе с 9.00 до 16.00 без электричества оставят 7-й квартал СНТ «Север».