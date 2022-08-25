Волгоградский врач рассказал, к чему может привести употребления алкоголя в жару

В жару опасно употребление любого алкоголя Фото: Евгения ГУСЕВА

В жару приходится спасаться водой. Но некоторые предпочитают в пекло выпивать алкогольные напитки, а это грозит серьезными последствиями для здоровья. Организм при температуре воздуха +40 градусов и выше работает на износ. А уверенность в том, что можно освежиться пивом или сидром, обманчива. Заместитель главного врача по медицинской части Волгоградского областного клинического наркологического диспансера Константин Парфенов рассказал о вреде приема алкоголя в экстремальную жару.

- Губительный механизм действия алкоголя прост: напиток с небольшой долей спирта в составе нарушает микроциркуляцию жидкостей в тканях организма, всасывает всю влагу и усиливает выделение пота, обостряет мочегонный эффект. В результате обезвоживания организм требует новых доз вредных напитков, что притупляет искомое чувство утоления жажды, делает прием алкоголя бесконтрольным, - приводит слова Константина Парфенова облздрав.

Выпивший человек, который находится на солнцепеке, испытывает огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Учащается пульс, повышается давление, появляется тахикардия. А если распивать алкоголь на пляже, то тепловой или солнечный удар можно спутать с опьянением. И если в таком состоянии решиться поплавать в реке или озере, то можно получить серьезные проблемы со здоровьем.

- Опасен и резкий перепад температур, в особенности, когда человек уже выпил спиртное и проводит отдых у водоема. Человек, резко зашедший в прохладную воду, рискует получить микроспазм, и как следствие инфаркт, что может привести к летальному исходу, - подчеркнул врач.

Еще таит угрозу употребление алкоголя во время пляжного отдыха из-за того, что под ним пропадает чувство страха. Отсутствие самоконтроля и инстинкт самосохранения может привести к трагедии. В этом году в Волгоградской области не редко тонули люди, которые были пьяными.