Под Волгоградом при пожаре в камышах погиб мужчина

Пожар произошел на засохшем озере. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Страшную находку сделали сотрудники МЧС по Волгоградской области, которые приехали тушить камыш возле хутора Суходол. Горел камыш на засохшем озере в 100 метрах от улицы Волжская. Когда с огнем удалось справиться, спасатели увидели обгоревшее тело мужчины. На место вызвали полицию, приехали следователи.

Насильственных следов смерти на теле не нашли. Тело опознали – это местный житель, который злоупотреблял алкоголем. Скорее всего, мужчина уснул пьяным в камышах и задохнулся от дыма.

По факту смерти мужчины проводится проверка, - сообщили сайту Volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области.