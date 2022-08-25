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Происшествия25 августа 2022 13:44

Под Волгоградом при пожаре в камышах погиб мужчина

Его тело нашли пожарные после тушения
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Пожар произошел на засохшем озере.

Пожар произошел на засохшем озере.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Страшную находку сделали сотрудники МЧС по Волгоградской области, которые приехали тушить камыш возле хутора Суходол. Горел камыш на засохшем озере в 100 метрах от улицы Волжская. Когда с огнем удалось справиться, спасатели увидели обгоревшее тело мужчины. На место вызвали полицию, приехали следователи.

Насильственных следов смерти на теле не нашли. Тело опознали – это местный житель, который злоупотреблял алкоголем. Скорее всего, мужчина уснул пьяным в камышах и задохнулся от дыма.

По факту смерти мужчины проводится проверка, - сообщили сайту Volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области.