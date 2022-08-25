В Волгограде приступили к расчистке ерика Сухой Каширин

Ерик расчистят за два года. Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области продолжает действовать программа по восстановлению водных артерий Волго-Ахтубинском поймы. Пришла очередь ерика Сухой Каширин. Рабочие приступили к расчистке 2,7 километров заросшего русла. С помощью экскаватора отсюда вывезут 70 тысяч кубометров ила, уберут кустарники, валежник и камыши, высадят 8,6 тысяч деревьев вдоль берега. Речка протекает вдоль хутора Репино Среднеахтубинского района. Обновление ерика местные жители ждали уже много лет. Осталось подождать 2 года, когда подрядчик выполнить весь перечень работ.

Расчистка организована в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».