В Волгограде в День города будет фейерверк в виде грома, молнии и дождя

Фото: ЦПКиО

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха подготовили праздничную программу в честь Дня города. 10 сентября там планируются спортивные мероприятия с участием волгоградских олимпийских чемпионов. Также в ЦПКиО пройдут фестиваль красок, концерт и масштабный фейерверк. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор парка Андрей Еркин.

Фейерверк будет в виде 15 огромных сердец, завершится он залпами в виде грома, молнии и дождя, которые будут символизировать начало осени. Начало фейерверка 10 сентября в 22.00. В парке отметили, что лучше всего его будет видно у бассейна «Лагуна».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города в Волгограде 9, 10 и 11 сентября 2022: полная программа праздничных мероприятий (подробности)

В Волгограде в День города общественный транспорт будет работать в режиме ЧМ-2018 (подробности)