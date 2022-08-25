В Волгограде лестницу от музтеатра до нижней террасы набережной отремонтируют за 14,3 млн

Лестница разрушается не первый год Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на электронном аукционе определили подрядчика реконструкции лестницы, ведущей от музыкального театра к нижней террасе Центральной набережной. Как рассказали в мэрии, работы выполнит ООО «Экспертно-строительная организация». Спуск рядом с бывшим кафе «Гарни» приведут в порядок к декабрю. Лестница уже долгие годы стоит в разрушенном виде.

Спуск отремонтируют к декабрю Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на информацию на портале госзакупок, заявки на торги подали две компании. «Экспертно-строительная организация» оценила работы по ремонту лестницы на 14 миллионов 279 тысяч рублей. Предложение второго участника аукциона было примерно на 70 тысяч рублей больше.

На спуске от музтеатра до нижней террасы набережной восстановят подпорные стены, лестничные марши и межлестничные площадки. Ступени из гранита отшлифуют и вернут на свое место, кроме того, их обработают гидроструйным аппаратом.