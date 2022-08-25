Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 августа 2022 11:58

В Волгограде семьям погибших военных передали Ордена Мужества

Церемония состоялась в музее-панораме «Сталинградская битва»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде семьям военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине, передали награды. Торжественная траурная церемония состоялась 25 августа в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва». Родным и близким павших военных Ордена Мужества передали заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов и Военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.

Орденами Мужества посмертно наградили старшего сержанта Анатолия Ивашина, рядового Романа Гайнашева, ефрейтора Владимира Иванова, рядового Владислава Рукавицына, младшего сержанта Сергея Острикова, сержанта Андрея Кутько.

Добавим, в четверг стало известно о гибели в ходе военной специальной операции военнослужащего из Камышина Дениса Ярошенко.