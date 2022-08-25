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Общество25 августа 2022 11:21

«Россети Юг» выполнили более половины годового плана ремонтной программы в Волгоградской области

В первом полугодии 2022 года энергетики филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго» отремонтировали 761 подстанцию, 215 км линий электропередачи всех классов напряжения, заменили порядка 11 тыс. изоляторов и 820 опор
Фото: «Россети Юг»

Фото: «Россети Юг»

Выполнение годового плана в рамках подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду составляет 51 %. Активные темпы работы энергетиков позволили повысить надежность электроснабжения порядка 132 тыс. жителей, а также социальных объектов и крупных предприятий в 245 населенных пунктах Волгоградской области.

Специалисты филиала провели ревизию регуляторов напряжения и защиты, заменили силовые трансформаторы, выполнили другие сопутствующие работы на основных питающих центрах. В распределительных сетях 0,4-10 кВ завершили ремонт 34 трансформаторов и 383 трансформаторных пунктов.

От древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах воздушных линий энергетики уже освободили 168 гектаров просек, что составляет почти 60% от запланированного. Расчистка просек обеспечит линиям электропередачи безопасную эксплуатацию в осенне-зимний период.

Основной объем работ по ремонту электросетевого оборудования региона энергетики планируют завершить до конца сентября 2022 года.

Материал предоставлен «Россети Юг».