«Россети Юг» выполнили более половины годового плана ремонтной программы в Волгоградской области

Фото: «Россети Юг»

Выполнение годового плана в рамках подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду составляет 51 %. Активные темпы работы энергетиков позволили повысить надежность электроснабжения порядка 132 тыс. жителей, а также социальных объектов и крупных предприятий в 245 населенных пунктах Волгоградской области.

Специалисты филиала провели ревизию регуляторов напряжения и защиты, заменили силовые трансформаторы, выполнили другие сопутствующие работы на основных питающих центрах. В распределительных сетях 0,4-10 кВ завершили ремонт 34 трансформаторов и 383 трансформаторных пунктов.

От древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах воздушных линий энергетики уже освободили 168 гектаров просек, что составляет почти 60% от запланированного. Расчистка просек обеспечит линиям электропередачи безопасную эксплуатацию в осенне-зимний период.

Основной объем работ по ремонту электросетевого оборудования региона энергетики планируют завершить до конца сентября 2022 года.

Материал предоставлен «Россети Юг».