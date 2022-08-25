Мэрию Волжского обязали убрать несанкционированные свалки

Решение суда вступило в законную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд обязал администрацию Волжского ликвидировать несанкционированные свалки. Они появились в 11 местах в городе-спутнике. С иском обратился прокурор Волжского. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Несанкционированные свалки были обнаружены по адресам: 80 метров южнее проспекта Ленина, 308м за магазином «Добрострой»; 100 метров южнее улицы Заволжской, 24; 100 метров южнее улицы Портовой,13б; 350 метров западнее улицы Ленинской, 91/1; 250 метров южнее улицы Александрова, 48н; улица Александрова, 64г; ул. Александрова, 60с; ул. Александрова, 52; ул. Пушкина, 119 Б/3; в поселке Рабочий на улице Степной в районе лодочной станции; в поселке Краснооктябрьский, 600 метров южнее улицы Ленинской, 91/1. На суде представитель администрации Волжского возражал против иска, пояснив, что ликвидаций несанкционированных мусорок должен заниматься региональный оператор.

В исковых требованиях прокурор просил обязать администрацию городского округа-город Волжский Волгоградской области организовать мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.

Представитель администрации возражал против удовлетворения иска, пояснив, что администрация является ненадлежащим ответчиком. Обязанность по ликвидации несанкционированных мест размещения ТКО, возложена на регионального оператора. В январе прокурор внес представление мэру Волжского по устранению нарушений. На 2022 год были запланированы мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, но работы по плану не проводятся.

Решением Волжского городского суда требования прокурора были удовлетворены. Чиновников города-спутника обязала в течение трех месяцев со дня вступления постановления в силу ликвидировать 11 свалок. Мэрия обжаловала решение, но Волгоградский областной суд оставил его без изменений. Постановление вступило в законную силу.