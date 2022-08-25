В спецоперации на Украине погиб сержант из Камышина

Фото: Администрация Камышина

В ходе специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине погиб сержант из Волгоградской области Денис Ярошенко. Печальную новость сообщили в администрации Камышина, военнослужащий был уроженцем этого города. Известно, что волгоградцу было 34 года.

- Денис Александрович, ставший на защиту мирного населения Луганской и Донецкой республик, с честью служил Отечеству, - подчеркнули в администрации Камышина.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в специальной военной операции погиб 35-летний сержант из Камышина Александр Чадов.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшим военнослужащим.