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Политика25 августа 2022 10:12

В спецоперации на Украине погиб сержант из Камышина

Денису Ярошенко было 34 года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Камышина

Фото: Администрация Камышина

В ходе специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине погиб сержант из Волгоградской области Денис Ярошенко. Печальную новость сообщили в администрации Камышина, военнослужащий был уроженцем этого города. Известно, что волгоградцу было 34 года.

- Денис Александрович, ставший на защиту мирного населения Луганской и Донецкой республик, с честью служил Отечеству, - подчеркнули в администрации Камышина.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в специальной военной операции погиб 35-летний сержант из Камышина Александр Чадов.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшим военнослужащим.