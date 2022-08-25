Пьяный волгоградец на угнанной «ГАЗели» пытался скрыться от погони полицейских

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ночью 25 августа в Волгограде полицейским пришлось отправиться в погоню за угнанной машиной. В отдел МВД обратился житель Кировского района, на улице Писемского у него угнали «ГАЗель». Инспекторы ГИБДД увидели на улице Кирова фургон, водитель которого проигнорировал требования полицейских остановиться и увеличил скорость. Во время преследования мужчина бросил машину и пытался скрыться, но его задержали. За рулем он был с явными признаками алкогольного опьянения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Во время досмотра полицейские нашли в кузовке перерубленные кабели большой мощности. Задержанный ранее судимый мужчина не рассказал, откуда у него высоковольтные кабели.

- Автомашина и водитель доставлены в отдел полиции. Сотрудниками ГИБДД в отношении волгоградца составлены административные протоколы по фактам грубых нарушений ПДД – невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке и отказа от прохождения водителем освидетельствования на состояние опьянения, - отметили в региональном Главке МВД.

Следователи организовали доследственную проверку из-за угона «ГАЗели» и возможного хищения кабелей.