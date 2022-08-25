В Волгограде есть место для хранения 352 тысяч тонн овощей

Часть овощей съедят в свежем виде. Фото: Есболат БИСЕНОВ

В Волгоградской области овощеводы подводят первые итоги уборки овощей - в Среднеахтубинском районе отмечают "День поля". Как сообщает администрация Волгоградской области, на данный момент успели собрать 104 тонны с открытого грунта. Всего планируется собрать более одного миллиона тонн к концу сезона. Ложку дегтя в эти радостные цифры добавил волгоградский фермер Андрей Прошаков, который считает, что собрать можно, а хранить негде: новых не строим, старые ветшают.

Чиновники с ним не согласны. По данным комитета сельского хозяйства региона, часть урожая отправят для хранения в промышленные склады, в которые единовременно могут поместиться 352 тысяч тонн морковки-картошки. Еще 470 тысяч тонн переработают на консервы в самой Волгоградской области. Для этого в регионе есть несколько заводов. Остальные около 200 тонн съедят в свежем виде. Причем не только волгоградцы, но и жители центра России, Москвы, Урала. Продукцию из региона развозят фурами по десяткам областей.