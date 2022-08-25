В Волгоградской области за неделю подорожали все виды автомобильного топлива

В Волгоградской области подорожали все виды автомобильного топлива Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области за неделю обновились цены на автозаправочных станциях. Все виды топлива в регионе подорожали с 15 по 22 августа. Хотя дизельное выросло в стоимости всего на 0,1% или на одну копейки. Средняя цена за литр – 52,94 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Больше всего подорожал бензин АИ-98 – на 0,51% или на 29 копеек. Литр высокооктанового бензина стоит 58,58 рубля.

Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,26% или на 14 копеек, его средний ценник за литр – 53,24 рубля. Бензин АИ-92 вырос в цене на 0,21%, то есть на 9 копеек. Литр в среднем стоит на АЗС 47,96 рубля.