В Торговых центрах Волгограда и Волжского снова открыли пункты вакцинации

Работать пункты будут с 11 уттра до 7 вечера. Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области снова открываются пункты вакцинации в Торговых центрах. Медики возобновили работу в ТРЦ «Акварель» (2 этаж), в Ворошиловском торговом центре (цокольный этаж) и в ТРК «Волгамолл» в Волжском (2 этаж) Соответствующее распоряжение подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Привиться можно уже сегодня и ежедневно с 11-00 до 19-00 в Волгограде и с 12-00до 19-00 в Волжском без выходных и перерывов на обед. С собой надо взять паспорт, полис, СНИЛС.

Прием пациентов идет без предварительной записи по живой очереди. Так что вакцинироваться можно во время похода по магазинам. В пунктах работают мобильные бригады больницы №11, поликлиники №4 и горбольницы №2. Медики используют вакцину Спутник V. Здесь же можно «получить» антитела к гриппу. И тоже без записи.

Напомним, ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. За полмесяца количество заболевших выросло в несколько раз. На 25 августа диагноз коронавирус подтвердился у 444 человек. С началом учебного года цифры стремительно поползут вверх. И лучший способ уберечься от коронавируса, по мнению медиков, это вакцинация.

Получить прививку по-прежнему можно в 74 пунктах на базе поликлиниках, а также силами 178 мобильных бригад, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.