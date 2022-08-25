В Волгограде в День города общественный транспорт будет работать в режиме ЧМ-2018

В День города общественный транспорт будет работать в усиленном режиме Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде менее чем через две недели отметят День города. Праздничные мероприятие в честь 433-летия пройдут 9, 10 и 11 сентября. В эти дни общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Транспортные предприятия увеличат число автобусов, трамваев и троллейбусов. График движения будет синхронизован с праздничными мероприятиями. В пиковые нагрузки будет действовать особая схема посадки, которая была во время матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году и проведения фестиваля #ТриЧетыре в июне. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

Общественный транспорт в День города поменяет конечные остановки в центре Волгограда. Пока мэрия не сообщала, какие именно маршруты будут изменены. Кроме того, в пиковые нагрузки троллейбусы и автобусы, скорее всего, не будут делать остановки в самом центре областной столицы по проспекту Ленина.

Отметим, праздничные мероприятия 9, 10 и 11 сентября в Волгограде пройдут в каждом районе. Основные события состоятся на участке Центральной набережной от сквера Пахмутовой до павильона «Бронекатер БК-31».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города в Волгограде 9, 10 и 11 сентября 2022: полная программа праздничных мероприятий (подробности)