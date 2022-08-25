На Базарной площади Центрального рынка в Волгограде проводят лето танцами

Волгоградцам предлагают отдохнуть под любимую музыку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы наслаждаются последней летней неделей. Кто-то спешно докупает детям в школу канцтовары, кто-то пытается адаптироваться к работе после отпуска, а кто-то собирает урожай на своих огородах. Для всех волгоградцев власти решили устроить танцевальный праздник. 26 и 27 августа на Базарной площади Центрального рынка состоятся проводы лета. В пятницу и субботу с 18-00 до 20-00 жителей города и гостей будет развлекать диджей.

В пятницу подвигаться под любимую музыку смогут те, кто вырос на композициях двухтысячных. Также выступит для зрителей кавер-группа «Megapolis». А в субботу на этом же месте ждут любителей 90-х. Так что можно будет зажечь под «Кар – Мэн», «Комбинацию», «На-На», Майкла Джексона. А живой музыкой порадует группа «RussoTuristo».