Молодой волгоградец под наркотиками умер после купания в Волге

После купания в Волге троим парням, употребившим наркотики, стало плохо Фото: Эдуард Пальгунов

На севере Волгограда после купания в Волге умер 19-летний парень. Трагедия произошла на берегу в Тракторозаводском районе рядом со «Службой спасения». Молодой волгоградец был в компании двоих сверстников, все они употребили, предположительно, наркотики, после чего пошли купаться. В воде им стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, но одного из парней спасти не удалось, двоих госпитализировали в больницу с признаками отравления неустановленным веществом. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

У погибшего не было телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Следственный комитет организовал проверку.