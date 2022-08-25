В Волгограде за 10 млн заделают трещины на дорогах города перед зимой

Трещины будут санировать битумными мастиками. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В этом году волгоградские дорожники решили освоить новую технологию ремонта дорог – санацию трещин. На областных магистралях это нововведение уже применяют, теперь и в Волгограде будут заполнять швы и трещины в дорожном покрытии битумными мастиками, чтобы они не ползли дальше. Администрация Волгограда ищет подрядчика, который за 10,1 млн выполнит работы по заливке трещин на дорогах города. Объем работ и список улиц, где склеят дефекты покрытия, не указаны. Конкретное место проведения работ заказчик будет сообщать рабочим в техзадании.

Гарантия на такой ремонт – 2 года. Областные дорожники говорят, что метод зарекомендовал себя хорошо. После заключения контракта (а подача заявок завершается сегодня) у подрядчика будет 120 дней, чтобы привести в порядок городские магистрали.

Это поможет сохранить дороги в зимнее время. Известно, что при попадании талой и дождевой воды и песка в трещины их размывает еще больше. Чтобы не встретить весну огромными ямами, лучше позаботиться о дорожном покрытии осенью, считают специалисты.