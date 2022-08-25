В Волгоградской области убрали с полей 105 тысяч тонн овощей

В этом году урожайность овощей выше, чем в прошлом. Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области ставят рекорды не только аграрии, выращивающие зерновые, но и овощеводы. К 25 августа они собрали с открытого грунта 105 тысяч тонн овощей. Лидирующие позиции у Среднеахтубинского района, который считается самым удобным для выращивания помидоров, огурцов, перца, лука, моркови, свеклы. Урожайность в этом году на 11 процентов выше, чем в прошлом. И на 88 процентов больше получили с полей картофеля. Это связано и с хорошей для этого овоща погодой, и с больше площадью посевов.

Достижениями в области овощеводства «хвастались» на Дне Поля, которых проходит 25 августа в хозяйстве Павла Чердынцева. Мерялись не только количеством выращенных овощей, но и показывали применение современных технологий. Например, исследование полей с помощью дронов или высадку различных культур машинами, а не человеком.

Организовали в полях выставку сельхозтехники и оборудования, семенной продукции, агрохимии. А передовики производства получили грамоты и благодарственные письма от руководства области.