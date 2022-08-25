В Волжском нашли 12-летнего мальчика благодаря женщине, узнавшей его по ориентировке в соцсетях

Женщина позвонила в полицию, когда узнала ребенка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ориентировка о поиске 12-летнего школьника из Волжского появилась в соцсетях вечером 24 августа. Мальчик пропал утром. Ушел из дома и не вернулся из поселка Краснооктябрьский. Он уехал на синем спортивном велосипеде. Заявление в полицию написали родители. Найти сына самостоятельно они не смогли.

К розыску приступили полицейские, начали сборы волонтеры. Но в итоге мальчишку нашла жительница Волжского. Рано утром она увидела мальчишку на пересечении улицы Космонавтов и набережной. Женщина узнала в нем ребенка, которого видела в объявлении в соцсетях. Она позвонила в полицию и сообщила о том, где находится ребенок.

Волжанка не ошиблась, школьника действительно искали уже сутки. Его доставили к родителям. Теперь ему предстоит беседа не только с испуганными родственниками, но и с сотрудниками ПДН.