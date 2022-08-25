За сутки в Волгоградской области из дома сбежали четверо детей

Детей искали в трех городах региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области 24 августа без вести пропали четверо детей. Их родители обратились в полицию. В Волгограде искали 10-летнего мальчика и 13-летнюю школьницу, в Волжском из дома ушел 12-летний подросток, в Камышине – 15-летняя девочка. К счастью, все поиски завершились благополучно. Все дети были найдены живыми и здоровыми. Противоправных действий совершено не было. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних разбираются в причинах самовольного ухода школьников из дома. С ними проведут профилактические беседы. Кроме того, родителей могут привлечь к административной ответственности.