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Общество25 августа 2022 6:58

За сутки в Волгоградской области из дома сбежали четверо детей

Полицейские их искали в Волгограде, Волжском и Камышине
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Детей искали в трех городах региона

Детей искали в трех городах региона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области 24 августа без вести пропали четверо детей. Их родители обратились в полицию. В Волгограде искали 10-летнего мальчика и 13-летнюю школьницу, в Волжском из дома ушел 12-летний подросток, в Камышине – 15-летняя девочка. К счастью, все поиски завершились благополучно. Все дети были найдены живыми и здоровыми. Противоправных действий совершено не было. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних разбираются в причинах самовольного ухода школьников из дома. С ними проведут профилактические беседы. Кроме того, родителей могут привлечь к административной ответственности.