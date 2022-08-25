Волгоградские врачи вернулись из Станично-Луганского района ЛНР

В ЛНР к нашим специалистам выстраивались очереди. Фото: облздрав.

Волгоградские медики продолжают оказывать медицинскую помощь населению Луганской народной республики. Накануне в ЛНР отправилась новая группа врачей и медсестер из Волгограда, а домой вернулись 14 волгоградских медиков, которые последние недели провели в Станично-Луганском районе ЛНР. За полтора месяца, которые волгоградцы оказывают помощь подшефному региону, волгоградские специалисты осмотрели уже более 10 тысяч местных жителей. Кому-то было достаточно обследования, кого-то пришлось лечить и даже делать операции.

Волгоградские медики ведут прием ФАПах и ЦРБ. Детская группа обследовала маленьких пациентов перед началом учебного года. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, чаще всего ребятам требовалась помощь стоматологов.

- До конца года медицинские бригады проедут по всем 49 населенным пунктам Станично-Луганского района, где проживают порядка 44,5 тысячи человек, - пообещали в администрации Волгоградской области.