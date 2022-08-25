В Волгоградской области школьница 4 года терпела боль от швейных игл в колене

Фото: Волгоградская областная детская больница

В Волгоградской области девочка жила со швейными иглами в колене. Однажды она случайно упала на игольницу. Но не стала об этом говорить родителям, боясь, что ее поругают. Так школьница терпела боль в коленном суставе на протяжении четырех лет. Она не могла нормально двигаться, при этом терпела. Когда боль стала невыносимой и родители заметили, что дочь не наступает полноценно на одну ногу, семья обратилась к врачам. По направлению их районной больницы девочка оказалась в Волгоградской областной детской больнице.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в медучреждении, ребенку провели всестороннее обследование и операцию. Сейчас у девочки все благополучно. Но длительное нахождение игл привело к воспалению и ограничению движения, теперь школьнице предстоит восстановление. Травму она получила в 10 лет, сейчас ей исполнилось 14.

Иглы были в колене в течение четырех лет. Фото: Волгоградская областная детская больница.

- Этот клинический случай вновь заставляет нас обратить внимание родителей на вопросы безопасности в быту и тщательное наблюдение за состоянием здоровья детей, - отметили в Волгоградской областной детской больнице.

Дети же должны в любой ситуации обращаться к родителям, ведь они самые главные в жизни люди.