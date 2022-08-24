«Ротор» купит форму на 7 миллионов рублей

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» планирует закупиться новыми комплектами футбольной формы и проводит для этого электронный аукцион. Причем волгоградский клуб ожидает огромную партию спортивной амуниции. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на сайте госзакупок, начальная цена торгов составляет 6 миллионов 978 тысяч рублей.

Клубу требуются гетры - более 500 пар, 228 единиц белой игровой формы и 216 комплектов синей, по 10 вратарских форм двух цветов, 283 рюкзаков и столько же шапок. Также в закупке ветровки, парадные и тренировочные костюмы, куртки, поло, шорты и манишки. Всего «Ротору» требуется более 2 тысяч единиц спортивной амуниции. Но это не значит, что в волгоградскую команду сейчас нахлынет огромное число футболистов, которых нужно приодеть. Основная команда «Ротора», которая сейчас выступает во Второй лиге, перед стартом сезона уже получила новую форму. А закупка почти за 7 миллионов рублей проводится Государственным автономным учреждением Волгоградской области СК «Ротор». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе клуба, эта форма закупается для воспитанников академии.

Заявки для участия в торгах принимаются до 29 августа.