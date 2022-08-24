В четверг в Волгограде электричество временно отключат в двух районах

Свет отключат в домах не шести улицах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения электричества в четверг в Волгограде не будут масштабными. Коммунальные неудобства возникнут у жителей только шести улиц в двух районах. На некоторых адресах света не будет в течение семи часов, по другим – на протяжении четырех часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно не будет в Красноармейском и Тракторозаводском районе.

В Красноармейском с 10.00 до 17.00 обесточат ул. Саушинскую, 30, 32, 34, 36, ул. Удмуртскую, 25, 27, 29, 31. С 9.00 до 12.00 электричества не будет на ул. Пятиморской, 1, 3, 5, ул. Мачтозаводской, 110, 112, ул. 2-й Динамовской, 22, 24, 26. В Тракторозаводском районе без света с 9.00 до 12.00 останутся только 3 дома на ул. Борьбы - №9, 11 и 13.