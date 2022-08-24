В Волгоградской области уменьшили компенсацию родственникам погибшей в сельском фонтане девочки

В облсуд обратились чиновники Березовского сельского поселения Фото: Алексей ФОКИН

В Волгоградском областном суде рассмотрели апелляцию по делу о компенсации морального вреда родственникам девочки, которая погибла в фонтане в станице Березовской. В облсуд обратилась администрация сельского поселения, чтобы обжаловать решение Даниловского районного суда.

Напомним, в станице был построен парк отдыха и фонтан. Однако бывший глава Березовского Александр Малов не убедился в качестве и безопасности работ, приняв их у подрядчика. В июле 2020 года 9-летняя девочка, пытаясь достать из фонтана свою кепку, получила удар током, от чего погибла. На скамье подсудимых оказались подрядчик и глава Березовского сельского поселения Александр Малов, который на 2 года отправился в колонию-поселение. Кроме того, Даниловский районный суд взыскал в пользу родителей погибшей девочки с администрации поселения по 1,5 миллиона рублей каждому. Однако в 2022 году в суд обратились родственники школьницы. По поданному ее мамой иску на компенсацию морального вреда рассчитывали еще брат погибшей, ее дедушки и бабушки по линии отца и матери.

- Они тяжело переживают гибель девочки, не спят ночами, в связи с нервными переживаниями появились проблемы со здоровьем. Просили взыскать с муниципального образования «Березовское сельское поселение Даниловского муниципального района Волгоградской области» в пользу каждого истца компенсацию морального вреда в размере 3 миллиона рублей, - отметили в объединенной пресс-службе судов.

Даниловский суд удовлетворил заявление частично, каждый родственник по его решению должен был получить по 1,5 миллиона рублей. Администрация поселения обжаловала постановление в облсуде, указав, что не были предоставлены доказательства причиненных родственникам страданий и степень их близости с погибшим ребенком. Выслушав всех участников процесса, Волгоградский областной суд сократил размер компенсации морального вреда в пользу каждого родственника с 1,5 миллиона до 300 тысяч рублей.