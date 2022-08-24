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Происшествия24 августа 2022 13:43

Под Волгоградом легковушку смяло между двумя фурами

В аварии пострадала пассажирка "Фольксвагена"
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
В аварии пострадала пассажирка.

В аварии пострадала пассажирка.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Новониколаевском районе на московской трассе Р-22 произошла в 11-40 24 августа. Грузовой "Вольво", который ехал в сторону Москвы, врезался впереди идущую иномарку. Скорость движения была небольшой, но от удара многотонной фуры легковушку отбросило вперед на еще один большегруз, который вез арбузы.

Машина восстановлению не подлежит. Удивительно, но водитель в данной аварии не пострадал. А вот пассажирке сильно досталось. 26-летнюю девушку доставили на «скорой» в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.